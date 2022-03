Anitta posa de cowgirl - reprodução do instagram

Publicado 28/02/2022 20:20

Rio - Anitta arrasou mais uma vez na escolha de sua fantasia. A Poderosa publicou algumas fotos vestida de 'Cowgirl' no Instagram, nesta segunda-feira, e arrancou vários suspiros dos internautas. Nas imagens, o bumbum empinadinho da funkeira chamou a atenção. "Alô, galera de Cowboy!", escreveu a artista, que se apresentará em Barretos, no interior de São Paulo, na legenda.

Amigos e fãs de Anitta ficaram encantados com a produção, que era composta por um conjunto verde metálico, top com recortes, calcinha fio-dental e até chapéu. "Wow", comentou Lívia Andrade. "Linda", reagiu Gracyanne Barbosa. "Perfeita", disse um fã. "Eu tô no chão", reagiu outro. "Rainha do Brasil", opinou um terceiro.