Neymar posta foto coladinho com Bruna BiancardiReprodução Internet

Publicado 28/02/2022 13:16 | Atualizado 28/02/2022 13:18

Rio - Neymar está apaixonado. O jogador de futebol postou nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece coladinho com a nova namorada, Bruna Biancardi. Na legenda da imagem, o craque postou apenas um emoji de coração.

No último dia 14, data em que é comemorado o Dia dos Namorados fora do Brasil, Bruna mostrou nas redes sociais que ganhou um buquê de rosas rosas vermelhas e chocolates do namorado. Apesar das especulações, o casal só assumiu o romance no dia 5 de fevereiro, aniversário de Neymar, quando Bruna postou um vídeo para homenageá-lo.