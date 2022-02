Maíra Cardi é entrevistada por Rodrigo Faro - reprodução de vídeo

Rio - Maíra Cardi, de 38 anos, abriu o jogo e contou que fez uma cirurgia íntima logo após se separar de Arthur Aguiar, devido as traições do ator, em maio de 2020. A revelação foi feita durante uma entrevista ao 'Hora do Faro', apresentado por Rodrigo Faro, na Record TV, neste domingo (27).

Em um jogo de perguntas e respostas, o apresentador quis saber se a coach de emagrecimento editava suas fotos e se ela já tinha feito plástica. Sincerona, a ex-BBB respondeu: "Fiz peito e fiz culote, tenho zero problema em falar sobre cirurgia. E xexe** também fiz, pode falar? Uma recauchutada, pra dar uma rejuvenescida", contou.

No bate-papo com Faro, Maíra também disse que Lexa a alertou sobre as traições de Arthur Aguiar. Através das redes sociais, a funkeira se manifestou sobre o assunto. " Eu sempre fui muito amiga da Maíra e, como amiga, quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha...Hoje eu acredito na mudança do Arthur. Porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maira sabe o que é melhor pra ela. É isso, galera!".

Maíra Cardi e Arthur Aguiar assumiram um romance em julho de 2017 e, em dezembro do mesmo ano, o casal selou a união em uma cerimônia que pegou o ator de surpresa. O relacionamento foi marcado por idas e vindas e o casal chegou a ficar separado por 5 meses, reatando pela última vez em outubro do ano passado.