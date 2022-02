Felipe Neto e Bruna Gomes - reprodução do instagram

Felipe Neto e Bruna Gomesreprodução do instagram

Publicado 28/02/2022 15:00

Rio - Felipe Neto usou suas redes sociais, no último domingo para comemorar o anúncio de que sua ex-namorada, Bruna Gomes, estará no "Big Brother Famosos", de Portugal . Em seu Twitter, o youtuber rasgou elogios para a influenciadora e desejou boa sorte no reality europeu.

"Ela não é 'ex do fulano'. Ela é Bruna Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz", começou o empresário ao publicar uma foto em que surge abraçado com a jovem. "Tive a honra de passar quase cinco anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer sua índole e coragem nesse 'Big Brother'. Boa sorte, Bru!", completou, na postagem que também foi compartilhada em seus Stories do Instagram.

Bruna Gomes e Felipe Neto estiveram juntos por cinco anos, até anunciarem o fim do relacionamento, em dezembro do ano passado. Em seu vídeo de apresentação para o reality português, a beldade falou sobre o romance: "Eu fui para uma aventura de amor no Rio de Janeiro. Ele também é uma pessoa conhecida. Então, depois de um longo relacionamento de cinco anos, agora, estou solteira. As portas estão abertas, então, vamos ver no que vai dar. O coração está aberto também", afirmou.