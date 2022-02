Luísa Sonza - reprodução de vídeo

Publicado 28/02/2022 15:09

Rio - Luísa Sonza curtiu um passeio de barco com sua equipe na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, no domingo de Carnaval. A cantora mostrou alguns momentos do 'furduncinho', que teve direito a churrasco, através do Instagram Stories.

"Depois dos 'showzão' e pá, day off da equipe tá como?", disse ela, em um dos vídeos. De biquíni fio-dental, a artista dançou até o chão ao som de Ludmilla, Pocah, Anitta, Pabllo Vittar e Gloria Groove. O corpão da loira, inclusive, chamou a atenção. Luísa também aproveitou a ocasião para dar um mergulho no mar.