Publicado 01/03/2022 13:51

Rio - O namoro de Grazi Massafera e Alexandre Machafer chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao "Splash", do "Uol", nesta segunda-feira. Os dois, que estavam juntos desde outubro do ano passado, não se seguem mais nas redes sociais.

Com o término do relacionamento, eles estão curtindo o feriado de Carnaval em cidades diferentes. Grazi tem aproveitado os dias de descanso com a filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, na casa de sua mãe, no Paraná. Já o diretor de cinema está no Rio.

Grazi Massafera e Alexandre começaram a namorar em outubro do ano passado. Um mês depois, os dois surgiram coladinhos em um clique durante uma viagem ao Ceará. Já o último registro da atriz e do diretor lado a lado foi um pouco após o Natal. Antes de Alexandre, Grazi namorou por dois anos o ator Caio Castro.