Publicado 01/03/2022 15:38 | Atualizado 01/03/2022 15:42

Rio - Felipe Neto não gostou nada de ver algumas especulações sobre o motivo do fim de seu relacionamento com Bruna Gomes nas redes sociais. Através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, o youtuber, que foi criticado declarar apoio a ex, que é uma das participantes do "Big Brother Famosos", em Portugal, soltou o verbo sobre a situação.

"Já tem algum tempo que vejo pessoas comentando sobre o término do meu relacionamento, como se soubessem de algo. Nada foi dito. Pegam uma declaração de alguém que nem fez parte do caso e acham que podem dar opinião sobre o que aconteceu. Se você não estava no término, não tem que ter opinião. Não é para causar, lacrar, que estou falando. Só porque as pessoas perdem a noção, não fazem a mínima ideia do que aconteceu e saem opinando. Não está tudo bem", frisou Felipe.



Ele destacou que sua relação com Bruna é boa e ainda pediu para seus fãs ajudarem a digital influencer a vencer o reality show. "A única coisa que importa é que eu e Bruna ficamos bem. E eu convoco todo meu fandom a ajudá-la a vencer o 'Big Brother' Portugal. Façam mutirão, votem muito, vamos fazê-la ganhar".