Paulinha Abelha e Clevinho SantosReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2022 14:05 | Atualizado 01/03/2022 14:09

Rio - Clevinho Santos, viúvo da cantora Paulinha Abelha, voltou às redes sociais para compartilhar um desabafo sobre como enfrenta o luto desde o falecimento da vocalista da banda Calcinha Preta, na última quinta-feira. Em seus Stories do Instagram, o modelo agradeceu que recebeu após a morte da artista em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

"Passando para agradecer as mensagens de apoio e conforto. Obrigado por tirarem um tempo para mandar alguma mensagem. Saibam que estou buscando força a todo momento, não é fácil, mas peço forças a Deus todos os dias para que essa dor passe! Obrigado por tudo", escreveu Clevinho.

Paulinha Abelha foi internada no Hospital da Unimed, em Sergipe, por conta de problemas nos rins no dia 11 de fevereiro. No dia 17, ela foi transferida para o Hospital Primavera, também em Sergipe. A cantora teve um quadro de comprometimento multissistêmico e, no dia 24, a morte encefálica foi confirmada.

O velório de Paulinha aconteceu primeiramente em Aracaju e, no dia seguinte, em Simão Dias, cidade natal da cantora. O corpo da cantora foi sepultado na tarde da última sexta-feira, no cemitério São João Batista, também em Simão Dias. O sepultamento foi restrito aos familiares.