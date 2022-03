Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Andressa UrachReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2022 15:53 | Atualizado 01/03/2022 15:58

Rio - Andressa Urach usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (28), para compartilhar sua nova rotina após o nascimento de Leon, seu segundo filho e o primeiro do casamento com Thiago Lopes. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a ex-vice Miss Bumbum abriu o jogo sobre as dificuldades que enfrenta durante o puerpério e explicou o motivo de estar menos ativa na internet.

"Ando um pouco sumida porque ando um pouco tristinha. O pós-parto foi um pouco difícil e agora que estou um pouco melhor, que as dores diminuíram. Mas ainda estou 'naqueles dias'. São dezessete dias de vida do Leon. É bem desconfortável", começou a modelo, que anunciou a chegada de Leon no último dia 12.

Por outro lado, Andressa tranquilizou os fãs ao relatar as mudanças em seu corpo desde o nascimento do caçula: "O bom é que o seio já desempedrou naturalmente porque parei de estimular o seio direito, só amamento com o seio esquerdo. As dores da cesária diminuíram bastante, e a dor de cabeça também. Então aos pouquinhos vai passando esse momento bem difícil, mas tem que ter paciência. O pós-parto é ainda pior que o parto", confessou.

A influenciadora ainda aproveitou para falar sobre sua rede de apoio e contou que tem recebido ajuda de sua sogra: "Ela lima tudo, faz comida, cuida da roupa. Se ela não estivesse fazendo isso para mim, eu estaria bem pior", declarou Andressa.

"Meu marido de manhã cuida do León para mim, porque ele não dorme a noite toda. Acorda de duas em duas horas querendo mamar, com cólica. Não sei mais o que é dormir de madrugada, então acabo dormindo pela parte da manhã, e meu marido fica com ele. Fico imaginando quem não tem essa ajuda, quão difícil deve ser", refletiu, encerrando a sequência de vídeos.