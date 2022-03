Após desistir do 'BBB 22', Tiago Abravanel curte evento de Carnaval em São Paulo

Rio - Tiago Abravanel está animado para curtir o último dia de Carnaval. Após desistir do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, o ator marcou presença no Jockey Club, de São Paulo, na tarde desta-terça-feira. No local, o neto de Silvio Santos encontrou Maisa Silva e trocou vários beijinhos com o marido, Fernando Poli. A atração principal do evento é Anitta.

Nesta segunda-feira , o ator explicou o motivo de apertar o botão de desistência do reality show. “Quando entendi que a minha saúde mental era a minha prioridade, comecei a pensar na maneira de me despedir. [...] Teve um momento que fiz a roda do 'sermão do Pastor Tiago'. As pessoas achavam que era mais um discurso de emocionado, mas era a minha despedida. Se continuasse, eu ia me ferrar psicologicamente e iria perder a minha saúde mental. Saí com a consciência tranquila e grato", declarou o ex-BBB em uma live.