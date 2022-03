Rafa Brites - Reprodução

Publicado 02/03/2022 16:56

Rio - Rafa Brites usou o Instagram Stories para alertar os seguidores nesta quarta-feira (02) após queimar um casaco colocado próximo a lâmpada de sua penteadeira. A apresentadora contou que tem dormido pouco após o nascimento de Leon, segundo filho com Felipe Andreoli, e preveniu outras mulheres sobre os incidentes devido ao cansaço no puerpério.

fotogaleria "Voltei da maternidade. Pensei: 'Nossa, vou arejar meu casaco novo', com medo que ele ficasse com cheiro de guardado. Pendurei na janela, por cima da penteadeira. A louca que dormiu só três horas essa noite foi se arrumar e ligou a luz da penteadeira", começou o relato.

"Estou arrasada aqui, mas estou contando para vocês porque preciso alertar todas as mulheres no puerpério sobre a privação de sono e segurança. Felipe chegou desesperado dizendo do cheiro de queimado. Eu não estava sentindo, nada! Zero! Poderia ter pego fogo em tudo aqui se saio", completou.

Após receber mensagens de pessoas que também passaram por esses sustos, Rafa Brites publicou um vídeo detalhando o ocorrido e aconselhando outras mães. Confira: