Luciana Gimenez leva ao caldo ao tentar imitar pose de 'blogueira' na beira do marReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 17:58

Rio - Luciana Gimenez mostrou que é gente como a gente ao compartilhar, nesta quarta-feira (2), o vídeo de uma situação cômica que enfrentou. Curtindo o feriadão em Fernando de Noronha, a apresentadora de 52 anos tentou imitar uma pose muito usada por modelos e influenciadoras ao deitar na areia, à beira da praia. Enquanto esperava o clique ideal, a famosa foi engolida pelas ondas e tomou um caldo que arrancou risadas dos seguidores.

"Eu querendo fazer a blogueira", brincou Luciana na legenda do vídeo. Nos comentários, fãs elogiaram a apresentadora, apesar da situação que atrapalhou a sessão de fotos: "Linda até tomando caldo", escreveu um internauta. "Você arrasa de todas as formas", disparou outra seguidora sobre o vídeo em que Gimenez ostenta o físico sarado ao vestir um biquíni azul.

Recentemente, Luciana participou do podcast "Podpah" e revelou se teria interesse em participar do "BBB": "Não, não iria dar certo. Eu não sou [uma pessoa] difícil de lidar, mas, por exemplo, banheiro não ia dá. Não rola. Eu não consigo. Sou tímida, gente. Como é que eu vou ficar pelada no banheiro com a câmera... Não dá, não rola. E tem que limpar o banheiro também, né? [...] Acho que essa convivência assim seria um pouco difícil para mim", confessou a apresentadora.

Confira o vídeo: