Chay Suede curte dia de praia com a filha

Rio - O ator Chay Suede aproveitou o forte sol que fez no Rio de Janeiro nesta quinta-feira para curtir uma praia. Ele se refrescou no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, acompanhada pela filha, Maria, fruto do casamento com Laura Neiva. O ator também estava acompanhado por um amigo. Além de Maria, Chay também é pai de José.

Relatar erro