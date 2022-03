Ed Motta - Reprodução/Instagram

Ed MottaReprodução/Instagram

Publicado 04/03/2022 09:03 | Atualizado 04/03/2022 09:05

Rio - Depois de criar polêmica ao criticar Raul Seixas, Ed Motta voltou aos holofotes por detonar o "pessoal do rock". Durante trecho de uma live, que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, o cantor e compositor indignou os músicos que fazem rock e seus fãs, como Felipe Andreoli, baixista do grupo Angra, que compartilhou o vídeo em seu perfil.

"O pessoal de Rock é de direita, misógino, burro e tocador de pentatônica. Put* que par**! Um bando de idiota, tá? Por**", disse Ed Motta no vídeo. Na publicação em que compartilha o vídeo, Andreoli apenas pediu a opinião dos seguidores, além de debochar do compositor de "Colombina" com a hashtag "se beber, não poste".

Entre os comentários da publicação, chama atenção o de PJ, baixista do Jota Quest. "O Rock está em todos os lugares e é de longe o estilo musical mais inclusivo de todos, sempre foi aberto a todos na sua essência. Freddie Mercury ,Cassia Eller e Janis só para citar alguns. O rock sempre foi o estilo porta voz de vários movimentos sociais, a canção 'Hurricane', do Dylan, é um marco contra o racismo, a obra 'The Wall', do Roger Waters, é uma severa crítica aos rígidos padrões da sociedade capitalista, 'Beds Are Burning', do Midnight Oil, e 'Oxigênio', da minha banda, abordam o tema do ambientalismo, 'I want to break free', do Queen, sobre a emancipação dos direitos das mulheres e por aí vai", começou ele.

"Ficaria aqui até amanhã citando exemplos. Quanto ao tipo de escala usada, harmonia ou técnica para se expressar isto pouco importa na música, vamos apelar para o clichê 'o menos é mais'... Na verdade, o feeling, o coração e a mensagem/poesia da letra sempre falam mais alto que técnica e virtuosismo. Vamos entender mais o rock na sua origem? Porque se não fosse ele, o mundo estaria muito, mas muito pior! Não vou falar nem da inclusão social, racial e religiosa que o rock sempre promoveu. Enfim, não é em todos os estilos de música que você encontra tanta diversidade assim", completou.