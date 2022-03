Deolane Bezerra se revolta com preconceito de vizinhos em condomínio de luxo - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 20:44 | Atualizado 15/03/2022 20:47

Rio - Deolane Bezerra usou suas redes sociais, nesta terça-feira (15), para denunciar os ataques que recebeu de vizinhos no condomínio de luxo onde mora, em São Paulo. A advogada e viúva de MC Kevin alegou ter sido vítima de preconceito e chegou a compartilhar algumas das mensagens trocadas em grupos de pessoas que vivem no residencial.

"É muito triste ver sua mãe chorando por conta de discriminação. Tem um grupo aqui do condomínio onde estou morando e vou morar durante muitos anos, e inclusive vou começar uma mega construção, onde estão nos chamando de gentalha, de pobres, de 'que nojo'", começou a influenciadora, em seus Stories do Instagram.

Em seguida, Deolane se defendeu dos comentários maldosos feitos por seus vizinhos: "Nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário. As pessoas vêm aqui na porta da minha casa, e eu recebo muito bem. As pessoas, moradores inclusive, filmam a porta da minha casa e postam. E mesmo assim eu trato bem, porque hoje eu sou uma figura pública", afirmou.

"Você, engenheiro... Eu tenho aqui as mensagens printadas do grupo do condomínio. Cuidado com o que falam, principalmente você que mandou eu voltar para a periferia e fazer gato da luz. Isso é um crime, tá?! Você me imputou um crime. Processo de calúnia", declarou a advogada.

A viúva do funkeiro MC Kevin, que faleceu em maio do ano passado, ainda falou sobre as críticas de moradores sobre seus filhos: "Grupos de mãe, eu também sou mãe. Outra coisa: quadriciclo. Meus filhos andam com elegância porque eles são bonzinhos, não são que nem a mãe. Mas tem um filhinho de papai riscando com a moto dia e noite. Então olhem para o rabo de vocês para depois falar dos dos outros", alfinetou.

"O terror de vocês será eu. Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e pela dignidade da minha família, eu vou lutar. Se eu vir minha mãe derramando mais uma lágrima, eu vou bater aí na porta e vocês que vão chorar. Ricos que odeiam ver os próximos bem, vão reclamar com Deus. Os incomodados que se mudem. 'Ah, estou antes dela'. Problema de vocês. Aqui, eu comecei agora, ainda tem minha construção... Favela venceu! Sou rica!", completou Deolane.

Na sequência de vídeos publicados em seus Stories, a DJ aproveitou para revelar algumas das mensagens que vazaram de um grupo de moradores. Pela troca de mensagens, é possível perceber que os vizinhos conversavam sobre uma suposta reclamação de Deolane sobre o valor da luz elétrica no condomínio. "Se acha caro, que não more aqui. Faça gato na periferia", disparou uma pessoa não identificada. "Deveríamos nos unir para evitar esse tipo de moradores em nosso condomínio. Por que não passar por uma votação?", questionou outro morador.