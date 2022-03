Rafa Brites mostra rotina agitada enquanto dá atenção aos dois filhos, Rocco e Leon - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 14:37

Rio - Rafa Brites dividiu mais um momento inusitado da maternidade com seus seguidores, nesta terça-feira (15). Em seu Instagram, a jornalista de 35 anos publicou um clique tirado no momento em que amamentava seu filho recém-nascido, Leon, e assistia um desenho animado com o mais velho, Rocco, de 5 anos.

"Sobre virar duas", brincou a apresentadora sobre o cuidado com os dois filhos do casamento com Felipe Andreoli. Nos comentários, internautas elogiaram Rafa e compartilharam experiências parecidas: "Isso é só o começo", alertou uma seguidora. "Gente como a a gente", disparou outra fã. "Conseguimos nos multiplicar em quantas forem necessárias", completou uma terceira.

No último domingo, Rafa deu um show de fofura ao posar com o rosto coladinho com o caçula da família e comentou que Leon é mais parecido com ela, enquanto o irmão mais velho teria mais semelhanças com o pai, Felipe Andreoli: "Sinto que dessa vez não fui apenas hospedeira".

O casal de jornalistas anunciou o nascimento de Leon no último dia 22 com um texto emocionante publicado nas redes sociais: "Estava tocando Because, do Beatles e aí, no exato momento em que você saiu da barriga, começou a tocar Here Comes the Sun. Foi lindo, mágico. A mamãe está ótima, foi aquela guerreira de sempre e já tá super disposta, agarrada na cria. O papai desta vez chorou menos, o que não significa pouco, porém, vibrou e aproveitou cada segundo".

