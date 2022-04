Simone, Kaká e Zaya se divertem com o bolo - Reprodução / Youtube

Publicado 04/04/2022 14:09 | Atualizado 04/04/2022 14:19

Rio - Simone mostrou em seu canal no Youtube como foi a comemoração do aniversário de 1 ano de Zaya, fruto do seu relacionamento com Kaká Diniz. A pequena completou seu primeiro ano de vida em fevereiro, mas apenas um mês depois, os pais decidiram compartilhar as imagens desse momento.

Em seu canal, a cantora mostrou os bastidores do ensaio "Smash the Cake", que fez com a filha. O ensaio pode ser definido por dar liberdade à criança, para que ela possa brincar, amassar e comer o próprio bolo de aniversário.

"Dia de festa. Família toda reunida, a princesinha da mamãe hoje faz um aninho", celebrou Simone enquanto mostrava uma mesa de jantar repleta de doces.

No meio da gravação do vídeo, Simone e Kaká brincam com a cobertura do bolo, junto à Zaya e acabam todos três cobertos de doce e dando muitas gargalhadas.