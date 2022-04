Atriz e diretora Cininha de Paula tranquiliza fãs e amigos após sofrer acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2022

Rio - A atriz Cininha de Paula usou suas redes sociais, no último domingo (3), para tranquilizar fãs e amigos após sofrer uma queda. A diretora de TV e teatro compartilhou fotos em seu Instagram, mostrando o rosto com curativos e aproveitou para agradecer o carinho de pessoas próximas.

"A vida nos mostra nossa fragilidade. Muito obrigada a meu anjo da guarda que não deixou ser pior! O nariz está torto, mas minha vida está preservada! Posso cair, mas me levanto rápido! Não deixei de ir ao set nenhum dia! Pena que tudo isso aconteceu! Obrigado pelo carinho dos meus filhos de verdade e os que agregam a esta mãe que sou", declarou a artista na legenda da publicação.

Em seguida, a sobrinha de Chico Anysio ainda citou o filósofo grego Sócrates para comentar o acidente que sofreu: "Sofri, senti dor, me recuperando! 'Não penses mal dos que procedem mal; pensa somente que estão equivocados', 'Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida' (Sócrates)", escreveu ela, que dirige a série musical "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu", produção nacional do Disney+ estrelada por Miguel Falabella, que ainda não tem previsão de estreia.

Entre as fotos publicadas, Cininha relembrou uma postagem do dia em que machucou: "Obrigada, meu anjo da guarda, que estava comigo. Acidentes acontecem! Mas tive muita sorte, foi uma queda e tanto. Tropecei em um cabo de luz? De câmera? De áudio? Não importa! Caí de cara", relatou.

Nos comentários, vários famosos fizeram questão de registrar mensagens de apoio e carinho para Cininha. "Querida, graças a Deus está bem!", afirmou Tatá Werneck. "Maldito Cabo C! Melhoras", escreveu Mateus Solano, com bom humor. "Cininha do céu! Melhoras pra você", disse Dani Calabresa. "Fique bem", completou Fabiana Karla.

