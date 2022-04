Bárbara Evans fala com seus seguidores sobre a primeira noite com a filha recém-nascida - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans fala com seus seguidores sobre a primeira noite com a filha recém-nascidaReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2022 09:17 | Atualizado 04/04/2022 09:24

Rio - Bárbara Evans comentou, em seu Instagram, a primeira noite com a filha recém-nascida, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Em seus stories, a modelo falou sobre a questão da amamentação e dos desafios para conseguir descansar.

fotogaleria

"Oi, pessoal, mamada das 2h. Sobre amamentação: gente, cada uma é de forma, cada bebê é um bebê. Graças a Deus, a Ayla tem a pegada super certinha. Eu não sinto absolutamente nada de dor, então fazemos um par perfeito", contou Bárbara para os seus seguidores.

"Mamãe não sente nada mesmo, ela tem a pegadinha perfeita e eu tenho bastante bico. É só para dar uma posição. O Gustavo foi dormir, eu fiz ela arrotar e depois coloquei para dormir. Mas eu não consigo dormir, eu fico com o olho aberto o tempo inteiro, tendo pesadelo, acordando ela o tempo inteiro", acrescentou.

No que diz respeito ao sono, Bárbara revelou: "22 horas ON, rumo as 24 horas. Estou cansada, mas logo vou tentar dormir um pouco. Mamãe colocou o meu papai para dormir um pouco. Ayla é muito quietinha, mas adora o colo da mamãe. É o amor maior do mundo, gente, estou ansiosa para chegar em casa e mostrar a Ayla para o Enrico", finalizou animada.

Ayla nasceu neste domingo, dia 3 de abril, e é fruto do casamento de Bárbara e Gustavo Theodoro. Em outubro de 2021, a modelo contou que faria uma fertilização in vitro, pois não poderia engravidar de maneira convencional. Bárbara engravidou de gêmeos, mas perdeu um dos bebês no início da gestação.