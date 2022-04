Erika Schneider troca beijos com Bil Araújo em ensaio de fotos

Rio - Erika Schneider mostrou toda a sua beleza e boa forma durante um ensaio de Carnaval na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. De top e shortinho, ela que é destaque da escola de samba paulista Águia de Ouro, fez caras e bocas para as fotos. Na ocasião, a ex-bailarina do Faustão ainda trocou beijinhos com o namorado Bil Araújo. Os dois assumiram o namoro durante um cruzeiro no último final de semana.

Relatar erro