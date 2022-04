Durante um dos desafios do reality alemão, Pabllo deu dicas às participantes - Reprodução / GNTM

Publicado 05/04/2022 09:24

Pabllo Vittar está dedicada à carreira internacional. A drag participou das gravações do reality show alemão Germany's Next Top Model, comandado pela supermodelo Heidi Klum.

O canal ProSieben, emissora responsável pelo programa, apresentou Pabllo como uma das drag queens mais famosas do mundo. O Germany's Next Top Model é uma versão do America's Next Top Model, reality que revela talentos do mundo da moda. A edição alemã está na 17ª temporada.

De acordo com a imprensa internacional, durante uma sessão de fotos, a brasileira deu dicas de pose e atitude às participantes. Pabllo insistia para que as modelos entregassem o famoso "carão", marca registrada da cantora, que sempre atua em projetos como modelo. "Give me eyes!", dizia, ao pedir que as concorrentes arrasassem no olhar.

A participação de Pabllo no reality de Heidi não foi o primeiro encontro das duas. Em 2019, elas estiveram lado a lado na primeira temporada do programa Queen of Drags, também do canal ProSieben. No episódio, a brasileira foi chamada como convidada especial, já a supermodelo era jurada fixa da competição.

Pabllo não está para brincadeira quando o assunto é carreira internacional. Além das suas investidas na TV alemã, a cantora lançou, na última sexta-feira (1º), a música "Follow Me" em parceria com a cantora nipo-britânica Rina Sawayama. O single, que é cantado em inglês do início ao fim, fala sobre seguir em frente com a confiança de uma supermodelo.