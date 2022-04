Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro - Reprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 05/04/2022 19:27

Rio - Internado na UTI desde que sofreu um grave acidente de carro, Rodrigo Mussi segue apresentando melhora em seu quadro de saúde. Nesta terça-feira (5), a equipe que administra as redes sociais do ex-BBB divulgou dois boletins médicos pela primeira vez desde a última quinta-feira, e informou que o gerente comercial de 36 anos deve passar por uma nova cirurgia ainda nesta semana.

"Rodrigo Mussi teve o monitor da cabeça retirado e fará uma cirurgia [nesta] quinta-feira, na perna para remoção da 'gaiola'. [Ele] continua agitado e se mexendo bastante, mas o despertar do Rodrigo precisa ser calmo e controlado, por isso os médicos estão controlando a sedação da melhor forma pra ele. A família pede que continuem com as correntes de orações e sentem que ele acordará em breve", diz o primeiro comunicado publicado no Instagram de Rodrigo.

Pouco depois, a equipe do ex-brother voltou a atualizar seu estado de saúde e revelou que ele já tem reagido a estímulos externos. "Rodrigo respondeu a comandos balançando a cabeça, abriu um dos olhos por um tempo e logo voltou a dormir! Ele está reagindo, com sede de viver! Continua, Rodrigo, estamos com você!"