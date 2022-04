Eliminada do 'BBB 22', Eslovênia danifica sofá de hotel e entra em desespero - Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2022 20:22

Rio - Após ser eliminada do "BBB 22", Eslovênia Marques levou seu jeito desastrado para fora da casa mais vigiada do país. Na manhã desta terça-feira (5), a modelo surgiu desesperada em seus Stories do Instagram ao revelar que danificou o sofá do quarto de hotel onde está hospedada. Ao relatar a situação, a ex-sister ainda relembrou a câmera que quebrou em uma das primeiras festas do reality show.

"Dos criadores da câmera quebrada, vem agora o sofá do hotel lascado. Não, amiga, tô passando vergonha", começou a miss, que derrubou uma câmera avaliada em quase R$ 300 mil durante o confinamento. Na ocasião, a então sister perdeu 200 estalecas, enquanto todos os outros participantes também foram punidos com a famosa "estalecada".

Nesta terça-feira, Eslô mostrou o sofá manchado com um líquido roxo e explicou que não percebeu o problema. "É sério todo canto que eu passo to deixando alguma coisa. Porque eu achei que isso aqui era água. Lascou mesmo o sofá minha gente, tô morrendo de vergonha", desabafou a ex-BBB. "Será que vão cobrar?", questionou ela, na legenda do vídeo.

Alguns minutos depois, Eslovênia voltou a atualizar suas redes sociais com a medida tomada pela organização do estabelecimento. "Gente estão trocando, meu Deus, que vergonha! Vieram trocar o sofá sujo, Brasil! Pelo amor de Deus, que vontade de me esconder, sério", finalizou a miss, que deixou o programa no último domingo, eliminada em um paredão contra Douglas Silva e Paulo André, com 80,74% dos votos.