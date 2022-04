Tadeu Schmidt - Reprodução / Globo

Tadeu SchmidtReprodução / Globo

Publicado 05/04/2022 22:00

São Paulo - Tadeu Schmidt compartilhou um vídeo nas redes sociais contando alguns spoilers do discurso que fará para os brothers no paredão falso desta noite de terça-feira (5) no "BBB 22". O apresentador pediu a ajuda dos seguidores do que pode falar com os "emparedados". No carro, Schmidt se mostrou ansioso para saber quem irá ao quarto secreto: Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada.

"Chegando aqui aos Estúdios Globo e caiu a ficha, né? É hoje que vai ter uma eliminação de mentirinha, vou fazer um discurso de mentirinha... Ai, meu Deus! Haja cara de pau", contou. O apresentador também pretende falar verdades, apesar do paredão falso.

"Só vou falar verdades, vou fazer algumas perguntas que não necessariamente vão ter respostas para eles. No final, vou dizer que uma pessoa vai sair, e isso não quer dizer que ela está saindo do BBB, ela tá saindo para o quarto secreto do 'BBB 22'", contou.

"Alguém tem alguma sugestão? Quer mandar algum recado para quem vai para o quarto secreto? Pode falar, vai que eu incluo no discurso", concluiu.

Paredão falso

O brother que sair na terça-feira (5), irá para um quarto secreto, todo preto e com grandes telas de TV. Lá, o brother terá a chance de controlar os confinados de algumas formas.

Ele pode colocar todos na Xepa, cortar a água da casa, trancá-los no jardim ou em casa e até acordá-los quando quiser. Além disso, o eliminado poderá ouvir e ver tudo o que se passa na casa durante a passagem no quarto escuro.