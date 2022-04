Jessilane descobre que paredão é falso após deslize da produção - Reprodução

Jessilane descobre que paredão é falso após deslize da produçãoReprodução

Publicado 06/04/2022 08:23 | Atualizado 06/04/2022 08:24

Rio - Arthur Aguiar foi o brother escolhido pelo público do "BBB 22" para ir para o quarto secreto e escutar o que seus colegas confinados falam sobre ele mas, após um deslize da produção, os participantes já desconfiaram de que o paredão é falso. "E se for falso?", perguntou Linn da Quebrada para os amigos. "Não dá tempo. Se ainda tivesse prova hoje podia ser, mas não dá mais tempo", respondeu Jessilane. "Nunca teve paredão falso nessa altura do campeonato", continuou a professora. "Mas pode ter", insistiu Linn.

fotogaleria

"Não acho que vai acontecer. Paredão falso tem que ser da metade pro início. Não dá mais tempo", rebateu Gustavo. "Paredão falso é quando tem alguma coisa acontecendo que a galera não sabe", disse Linn. "Quando lá fora todo mundo sabe e aqui dentro não", completou Jessilane.

Arthur, que acompanhava a conversa no quarto secreto, se divertiu. "Ainda dá tempo sim. Esperem aí", brincou. Pouco tempo depois, a área externa da casa foi liberada e Jessilane foi direto para a academia ver se o boneco de Arthur Aguiar ainda estava por lá. "O Arthur ainda está lá, gente. O paredão é falso", esbravejou Jessi para os amigos.