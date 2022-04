Douglas Silva alfineta Eliezer - reprodução da TV Globo

Douglas Silva alfineta Eliezerreprodução da TV Globo

Publicado 06/04/2022 16:40

Rio - Eliezer não teve moleza nem mesmo após voltar ao paredão falso do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta terça-feira. O empresário ouviu das amigas que ele ajudaria na louça do almoço, já que elas fizeram a comida na cozinha da 'Xepa', na tarde desta quarta-feira. Ao ouvir o comentário, o designer brincou: "Eu acho que eu vou pular o muro", se referindo ao almoço do Vip, feito por Gustavo.

fotogaleria

Douglas Silva, então, alfinetou Eliezer. "Ninguém te quer aqui não, mete o pé! Fidelidade total a você! Aqui é só quem tem fidelidade!". Logo depois, Paulo André disparou: "Oportunidade você já teve, irmão." Douglas deixou claro que tudo era uma brincadeira. "Eli, é brincadeira. O Eli fica sentido...", avaliou.