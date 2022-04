Ex-BBB Larissa visita sua antiga escola - Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2022 13:32 | Atualizado 06/04/2022 13:32

Rio - Larissa Tomásia foi recebida com muito entusiasmo pelos alunos do seu antigo colégio, nesta quarta-feira (6). A ex-BBB visitou o local que estudou em Limoeiro, no estado de Pernambuco e foi ovacionada por todos que estavam presentes.

"Acabei de chegar no colégio que estudei, tenho um carinho muito grande! Foi onde passei boa parte da minha adolescência. Está dando uma nostalgia tão grande, que saudade eu estava daqui! Fui muito feliz aqui! Dá uma energia só de lembrar!", disse.

Nos registros, é possível ver Larissa tirando fotos com os alunos e dançando uma das músicas da cantora Ludmilla. Durante a visita, a ex-BBB foi convidada para ser uma das juradas no concurso de "Musa da escola": "Eu participava também", contou.