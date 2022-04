Viih Tube recebeu críticas após publicar stories comemorando a recuperação de Rodrigo Mussi - Reprodução / globo / Instagram

Publicado 06/04/2022 10:52

Rio - Viih Tube está acompanhando de perto a recuperação do ex-BBB Rodrigo Mussi e tem utilizado as redes sociais para manter os seguidores informados. Na terça-feira (5), a youtuber gravou uma série de stories no Instagram para compartilhar com os fãs o processo de recuperação de Rodrigo.

"Gente, vocês têm noção que ele simplesmente abriu o olho?! Têm noção de que ele entendeu tudo? Respondeu com a cabeça? 'Tá ouvindo?' 'Tô ouvindo!'", contou a influenciadora. "Eu tô muito feliz, juro! Cada coisinha é pra comemorar, gente. Continuem orando, continuem com energia positiva porque eu tenho certeza que tá fazendo muita diferença", pediu Viih Tube.

Entretanto, a atitude não foi bem vista por algumas pessoas, e Viih Tube passou a receber acusações de querer visibilidade às custas da divulgação do estado de saúde do amigo, além de ser julgada por estar "animada" demais nos vídeos.

Você que tá falando que sou forçada e emocionada, aposto que não abraça nem a mãe — Viih Tube (@viihtube) April 6, 2022

No twitter, a influenciadora rebateu os julgamentos: "Você que tá falando que sou forçada e emocionada, aposto que não abraça nem a mãe", iniciou."Se a gente é reservado na internet falam que vc é sem sal e personagem, se a gente se abre e conta tudo e é real, é biscoito e forçada, nada tá bom nunca.", desabafou a youtuber.