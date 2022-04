Arthur Aguiar no Quarto Secreto - reprodução da TV Globo

Publicado 06/04/2022 12:03 | Atualizado 06/04/2022 12:05

Rio - Após ser eliminado no paredão falso, Arthur Aguiar refletiu sobre seus próximos passos do jogo na manhã desta quarta-feira. No quarto secreto do 'BBB 22', o marido de Maíra Cardi disse que vai compartilhar com Paulo André as informações que obtiver na sala de controle, já que o atleta foi o único que se importou com sua saída.

"A única pessoa que eu vou falar, e vou falar com ela sozinha, e vou pedir para que ela não fale com ninguém, é o PA [Paulo André]. Que, de fato, foi a única pessoa que, realmente, se importou com a minha saída, sim. Para ele, eu vou dividir mais coisas", afirmou Arthur, que acrescentou: "Só para que fique transparente o que eu vou fazer".

