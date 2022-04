Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 06/04/2022 13:08 | Atualizado 06/04/2022 13:08

Rio - Arthur Aguiar tem tentado movimentar a casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, e levantar alguma informação privilegiada no 'Quarto Secreto', mas sem sucesso. Na sala de controle, nesta quarta-feira, o ator lamentou o fato dos participantes não terem sofrido com a falta d'água, após ele usar um de seus poderes, para ouvir uma conversa.