No quarto secreto, Arthur se zanga com a felicidade de Pedro ScoobyReprodução / Globoplay

Publicado 06/04/2022 09:18 | Atualizado 06/04/2022 12:12

Rio - Após ser enviado pelo público para o quarto secreto do "BBB 22", Arthur Aguiar ficou extremamente incomodado ao ouvir o amigo de confinamento, Pedro Scooby, afirmar que estava muito feliz. Arthur utilizou 3 cards que lhe dariam a chance de ouvir as conversas dos outros brothers, e acabou ouvindo as declarações do amigo.

"É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído, eu não ia ficar feliz. No dia, com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não.", desabafou o ator.

"Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou falar. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado. Não esperava.", acrescentou Arthur.

O brother também demonstrou irritação ao ouvir uma conversa de Pedro Scooby com Gustavo Marsengo sobre uma briga que tiveram no início do programa, em que o ator acusou o surfista de cometer bullying contra outras pessoas. "Ele não se retratou, mas depois a gente conversou", contou Scooby para Gustavo.

"Não viaja, pô! Eu me retratei sim, mas tudo bem", rebateu Arthur, chateado com as declarações.

Pedro Scooby, por sua vez, concluiu sua conversa com Gustavo destinando elogios ao falso eliminado: "Vi que tem um coração bom", afirmou.