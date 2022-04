Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 06/04/2022 16:40

Rio - Craque Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, comentou a possível vitória de Arthur Aguiar no "BBB 22". O ex-jogador de futebol relembrou as traições cometidas pelo ator e mostrou indignação com o favoritismo do marido de Maíra Cardi.

fotogaleria "Eu não assisto esse negócio de 'Big Brother' aí. Parece que nem pode falar sobre isso aqui na Band, mas eu vou falar, não estou nem aí. O cara traiu 17 vezes a mulher e vai ganhar o 'Big Brother'. Acaba o Donos da Bola aí. É o fim, velho. O mundo acabou", afirmou Neto.