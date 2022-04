Natália - Reprodução/Gshow

NatáliaReprodução/Gshow

Publicado 06/04/2022 19:45 | Atualizado 06/04/2022 19:46

Rio - Natália teve outro atrito com Jessilane e Linn da Quebrada na tarde desta quarta-feira (06). A divergência começou após a designer de unhas afirmar que caso as três estivessem na berlinda, a professora já teria dito que juntaria sua torcida com a da atriz para eliminar Natália.

fotogaleria "Entre nós três, obviamente eu que saio", afirmou a designer. "Não é obviamente", discordou Linn. "Você falaria que, no paredão de ontem, obviamente o Arthur sairia?", questionou Pedro Scooby. "Não obviamente. Mas porque a Jessi já deixou bem claro que, se for pra falar quem ela quer que fique com ela no paredão, entre nós três, seria a Lina", explicou Natália.

"Ela jamais falaria isso, mulher", rebateu Linn. "Eu jamais me posicionaria contra você, Natália! Pelo amor de Deus", afirmou Jessilane. "Não se posicionar, mas você falou que já deixaria claro que você quer muito que a Lina fique com você e vice-versa. Tipo no paredão eu, você e Rodrigo", esclareceu a designer de unhas.

Questionada, Natália explicou quando ouviu o posicionamento de Jessilane. "No dia que você falou aqui na frente do espelho. Falou que se fosse um paredão de nos três, seria a Lina", contou. "Eu nunca disse isso! Nunca disse isso! Eu nunca disse, Natália. Isso eu tenho certeza que nunca saiu da minha boca. Eu nunca falei que em um paredão de nós três, eu ia preferir voltar com a Lina", retrucou a professora. "Juntar torcida", corrigiu Natália. "Nunca! Juntar torcida?! Lina, que dia que eu disse isso?", exclamou Jessi.