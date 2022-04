Ex-BBB Gui Napolitano comemora recuperação de Rodrigo Mussi após acidente de carro - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Gui Napolitano comemora recuperação de Rodrigo Mussi após acidente de carroReprodução/Instagram

Publicado 06/04/2022 18:10

Rio - Gui Napolitano celebrou a evolução do estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi, que foi internado após sofrer um grave acidente de carro. Nesta quarta-feira (6), o modelo relembrou que assistiu uma partida de futebol com o gerente comercial algumas horas antes do acidente e comentou a recuperação do amigo.

fotogaleria

"Eu estava com o Rodrigo momentos antes do acidente, infelizmente aconteceu tudo isso. A gente sabe o quanto foi grave esse acidente, porém, ele tem tido melhoras, tem reagido bem diante de toda essa situação que ele se encontra", declarou o ex-'BBB 20', em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT.

Em seguida, Gui voltou a pedir que os fãs de Rodrigo enviem energias positivas para o ex-brother, que deve passar por uma nova cirurgia nesta quinta-feira, segundo boletim médico. "A cada notícia boa que a gente recebe a gente vibra muito porque a gente sabe o quanto está sendo difícil pra ele. E eu só peço que continuem orando muito continuem mandando muita energia positiva porque de uma certa forma isso chega nele sim", afirmou.

"Então, eu estou muito esperançoso para que ele consiga melhorar o mais rápido possível. Eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Continuem orando muito, mandando muita energia positiva que daqui a pouco o Rodrigo está de volta aproveitando muito a vida dele. E é isso. Vamos continuar orando bastante", finalizou Gui.