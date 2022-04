O falso emparedado ainda tem vários poderes - Reprodução / Globoplay

O falso emparedado ainda tem vários poderesReprodução / Globoplay

Publicado 06/04/2022 02:50

Rio – Com quase 83% dos votos, Arthur Aguiar foi escolhido pelo público para ser “eliminado” no paredão falso desta terça-feira (05). O ator foi direcionado ao quarto secreto do Big Brother Brasil 22 logo após se despedir de seus colegas e foi informado por Tadeu Schmidt que ele ganhou poderes para usar na sala de controle. Logo de início Arthur escolheu liberar um cooler na casa para ver se os confinados iriam falar dele.

A estratégia de Arthur, no entanto, não deu muito certo. Os brothers e sisters ficaram tão felizes com a chegada do cooler com bebidas e salgadinhos que nem se quer cogitaram a hipótese de ser uma armadilha do ator. E mais, no quarto grunge, quando Gustavo estava começando a falar sobre a eliminação do ator, a chegada do brinde interrompeu o curitibano que não voltou a tocar no assunto.

O falso emparedado ainda tem os poderes de realizar manutenções externas e internas, cortar a água da casa inteira, acordar os participantes na hora que desejar e mandar todos para a xepa. Cada poder dá o direito de Arthur ouvir o que estão falando no BBB 22 durante 1 hora e apenas após utilizar todos os poderes, o ex-Rebelde vai poder ver o vídeo de sua “eliminação” e as reações de todos com sua saída.

Quarto Secreto:

Arthur Aguiar é apresentado sobre os seus poderes na Sala de Controle#RedeBBB #BBB22 @tadeuschmidt pic.twitter.com/bH18DE7h8X — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022

O Arthur ta pensando em liberar o cooler porque o pessoal ta comemorando e quer saber o que eles vão comentar #BBB22 pic.twitter.com/phznFL2bqp — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 6, 2022