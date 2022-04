Gustavo é o novo líder do BBB 22 - Reprodução / Globoplay

Publicado 01/04/2022 03:31

Rio – Gustavo Marsengo e Paulo André fizeram uma disputa acirrada pela liderança do Big Brother Brasil 22 nesta quinta-feira (31). No final, o brother curitibano levou a melhor em uma prova de Skee Ball e sagrou-se o novo líder. Apenas duas pulseiras foram cedidas para o VIP dessa semana, Gustavo colocou Douglas Silva e PA, que chegaram até o final da prova contra ele.

A liderança de Gustavo será a menor do BBB 22 até agora, isso porque o reality vai entrar na “fase turbo”. De acordo com Boninho, está na hora de acelerar e “reduzir o povo da casa”. Para isso, o programa vai começar a impor dois paredões por semana. Nesta sexta (01) haverá a prova do anjo e logo em seguida a formação do primeiro paredão, com dois indicados pelo líder e um pela casa, sem prova bate-volta.

No domingo haverá uma eliminação, uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão, tudo de uma vez. Com isso, o reality global entra de vez na reta final e, a partir de agora, deverá haver duas eliminações por semana até a grande final, no dia 26 de Abril.