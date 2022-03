Arthur e Natália trocaram farpas no jogo da discórdia - Reprodução / Globoplay

Publicado 29/03/2022 02:05

Rio – O parquinho pegou fogo no Big Brother Brasil 22. Nesta segunda-feira (28), durante o tradicional jogo da discórdia, Natália Deodato disse que Arthur Aguiar não ganharia o reality. No entanto, a sister acabou levando uma invertida do ator ao interrompê-lo no momento em que ele estava se defendendo.

“Deixa eu falar, Nat. Eu deixei você falar. Esse é um defeito que eu acho que você tem, você nunca escuta, você só fala”, retrucou Arthur ao perceber que estava prestes a ser interrompido mais uma vez.

Nas redes sociais, o que mais chamou atenção sobre essa cena foi a risada de Linn da Quebrada no momento que o adversário critica a aliada. Internautas apontaram que Lina estaria rindo da colocação do ator, pois a artista partilha do mesmo sentimento em relação a Natália.

Linna se sentindo realizada por finalmente alguém ter falado isso pra Nathália #BBB22 pic.twitter.com/YXgvRfAAov — Indigri (@ig_norando) March 29, 2022

A Lina rindo quando o Arthur jogou que a Natália não escuta ninguém ahahahahaa #BBB22 — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 29, 2022

Pelos discursos da Lina, quase faria mais sentido ver o Arthur em terceiro lugar e a Natália como 'Não Ganha'. #BBB22 — Chico Barney (@chicobarney) March 29, 2022