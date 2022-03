Publicado 23/03/2022 15:44 | Atualizado 23/03/2022 18:44

A edição do jornal O Dia de 24 de março de 2012 entrou para a história ao prestar uma homenagem póstuma a Chico Anysio, ícone do humor brasileiro que faleceu no dia anterior. A capa da edição mostrava várias fotos do ator caracterizado pelos principais personagens que interpretou ao longo de sua carreira na televisão.

O ator Bruno Mazzeo, filho de Chico, escreveu nesta quarta, 23, em seu Instagram: "Linda e histórica capa de @odiaonline". Já Pedro Bial, recentemente em seu programa na TV Globo, classificou "Morreram Chico Anysio", o título da primeira página, como "um bárbaro acerto de concordância".



Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anysio, nasceu na cidade cearense de Maranguape e foi humorista, ator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador e compositor. Ficou famosos por protagonizar quadros e programas humorísticos na Rede Globo, emissora onde trabalhou por mais de quarenta anos. Sua obra de maior sucesso, a Escolinha do Professor Raimundo, e reexibida até hoje em reprises e até ganhou um remake com o filho, Bruno Mazzeo, atuando no papel que foi de Chico.

Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos.