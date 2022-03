BBB 22: web pede que Gustavo ‘vire o Coringa’ após eliminação de Laís | Tá na Rede | O Dia

Gustavo no BBB 22 - Reprodução / Globo

Gustavo no BBB 22Reprodução / Globo

Publicado 23/03/2022 03:12

Rio – É o fim do Big Brother Brasil para Laís Caldas. A médica dermatologista foi eliminada na noite desta terça-feira (22), com 91% dos votos. Com a saída da sister, o público apontou pelas redes sociais que Gustavo Marsengo deveria mudar drasticamente seu estilo de jogo e causar uma reviravolta nos rumos do reality.

Muitos fãs do programa desejam que o brother curitibano se torne uma espécie de vilão carismático para fazer frente ao favoritismo de Arthur Aguiar. De acordo com internautas, com o trauma causado pela saída de sua companheira, Gustavo deveria “virar o Coringa”, vilão conhecido das histórias em quadrinhos do Batman, para agitar as coisas em Curicica.

O Coringa é conhecido por ser um dos vilões mais malvados do universo da DC, e pode não ser o melhor exemplo, contudo o ponto dos internautas é que Gustavo não fique mais tão apagado e apareça para o jogo, aumentando a rivalidade contra Arthur e proporcionando o entretenimento que prometeu ainda na casa de vidro.

Agora o Gustavo vai mostrar para o que veio:



Meu Deus 91% noventa e um pic.twitter.com/J7iYjMynpL — (@caroliismp) March 23, 2022

agora o Gustavo tem que fazer de tudo pra virar o vilão favorito do programa ainda tem chance pra macetar o infiel pic.twitter.com/kKGR1c2wMp — victor (@victoduardo) March 23, 2022

ESPERO QUE O GUSTAVO VIRE O CORINGA A PARTIR DE AGORA — LEGADÃO (@legadaodamassa) March 23, 2022