Viih Tube e Lipe Ribeiro dão beijão de língua em festa na madrugada desta quinta-feiraLeo Franco e Lucas Ramos / Ag. News

Publicado 23/03/2022 02:01 | Atualizado 23/03/2022 08:13

Lipe Ribeiro e Viih Tube voltaram a agitar as redes sociais na noite desta terça-feira (22). O ex-Fazenda resolveu abrir o jogo sobre o fim do tórrido relacionamento que vivia com a ex-BBB no fim do ano passado. Contudo, Vitória não concordou com o que ouviu e deu uma invertida no ex-namorado.

“Eu fui morar em São Paulo e ela [Vitória] começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova”, afirmou Lipe em entrevista para o “Bulldog Show”. As páginas de fofoca rapidamente replicaram a declaração do rapaz e não tardou para Viih Tube aparecer em uma delas e contar a sua versão da história.

“Sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente para não te expor assim”, começou a ex-BBB em um comentário na publicação de uma rede social, e continuou: “mulher nenhuma confunde as coisas sozinha, quem não deixava claro e manipulava tudo era você”. A atriz ainda revelou que Lipe foi para Sorocaba conhecer os parentes dela e por fim declarou que foi um “livramento” o término com o influenciador e que agora ela só quer distância.

“Amizade é o cacete, você me faz mal, o que você fez comigo foi imperdoável, você foi meu maior livramento, quero é distância, você não merece metade do que eu já fiz por você”, escorraçou a atriz. Vitória e Felipe começaram a ter um relacionamento durante o aniversário de Gessica Kayane, a Farofa da Gkay, quando foram flagrados juntos. De lá para cá, os dois mantiveram um relacionamento aberto que chegou ao fim no início de 2022.

Pausa pra esse BABADO, vocês viram? Viih Tube jantou pro mês inteiro pic.twitter.com/pdV65K1Q3N — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) March 23, 2022

A Viih Tube falando do Lipe Ribeiro pic.twitter.com/5jL4Nq88RM — PEDRAO (@Itspedrito) March 23, 2022

Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso, ingrato do caralho, sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você — Viih Tube (@viihtube) March 23, 2022