Laís Caldas participou do "BBB A EliminaçãoReprodução

Publicado 24/03/2022 02:29

Rio – Mesmo após a eliminação, Laís Caldas não deixou para trás as desavenças com Arthur Aguiar. A médica participou do “BBB A Eliminação” nesta quarta-feira (23) e contou para Ana Clara e Bruno De Luca que ainda acha o rival “tóxico”, principalmente durante os jogos da discórdia. A última eliminada ainda falou que acha Lucas um “pamonha”.

“Pelas várias vezes no jogo da discórdia que ele [Arthur] me interrompia quando eu falava. Que eu perdia o meu controle, que eu não sou assim aqui fora e ficava assim por causa disso”, justifica Laís ao escolher o rival para receber a plaquinha de “tóxico”. A dermatologista assumiu que criava situações sobre Arthur, contudo ela também reafirmou que ela também era sempre o alvo do ator nas dinâmicas e “chumbo trocado não dói”.

A médica considerou Lucas um “pamonha”, pois segundo ela o brother “não se decide e vai para onde convém para sobreviver na casa”. Durante o programa dedicado a eliminada, Laís também teve a oportunidade de dizer quem seria o próximo a deixar o Big Brother Brasil. A goiana apostou que a estratégia de Lucas não dará mais certo essa semana e o rapaz será o próximo eliminado.