A prova do líder desta semana é de resistência Reprodução / Globoplay

Publicado 25/03/2022 03:03

Rio – A prova do líder do Big Brother Brasil 22 apresentou um desafio inesperado na madrugada desta sexta-feira (25). Aparentemente o galpão do Projac onde são realizadas as dinâmicas mais complexas estava ocupado por aranhas. Durante a prova Paulo André, Douglas Silva e Linn da Quebrada notaram a presença dos aracnídeos andando pelo circuito.

“Olha a aranha aí, Gustavo! Olha o tamanho do bicho”, alertou PA. O antigo morador da casa vidro logo se assustou e afirmou que iria mata-la caso ela “viesse para cima” dele. Douglas também avistou uma das aranhas e tentou alertar Eslovênia, que estava mais próxima do animal. A sister chegou a achar que fosse uma brincadeira do ator.

A prova desta semana é de resistência e exige que os participantes permaneçam de pé agarrados a um “batom” cenográfico. Para Eslô, a aproximação da aranha seria um grande problema. “Ai meu Deus! Eu vou conseguir, eu vou conseguir”, exclamou a modelo ao avistar uma das aranhas próxima a ela.

Mesmo com essa “interferência” externa a prova do líder seguiu normalmente, contudo muitos internautas apontaram que a dificuldade da dinâmica aumentou muito por conta da presença de animais que dão medo.

Gente tem uma aranha na prova. Aaaaaaaa eu já teria saído correndo kkkk #ProvaDoLíder #BBB22 — Ale (@alesdamata) March 25, 2022

Eu com certeza já tinha solto o batom se visse uma aranha do meu lado #bbb #BBB22 neeem ferrando #ProvaDoLider — Catarina (@catarinalmoc) March 25, 2022

Se tem ate aranha e cobra, a resistência tá raiz kkkkk #ProvaDoLider pic.twitter.com/0Pi9KEhZTz — lucas (@oinbolusca) March 25, 2022