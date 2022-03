O "Barão" conversou com Bruno De Luca e Ana Clara no programa "BBB A Eliminação" - Reprodução / Multishow

O "Barão" conversou com Bruno De Luca e Ana Clara no programa "BBB A Eliminação"Reprodução / Multishow

Publicado 31/03/2022 03:14 | Atualizado 31/03/2022 07:50

Rio – Fora do Big Brother Brasil, Lucas Bissoli revelou suas mágoas com os antigos colegas de confinamento. O "Barão" conversou com Bruno De Luca e Ana Clara no programa “BBB A Eliminação” e não poupou Arthur Aguiar e Gustavo Marsengo de críticas a quem chamou de "falso" e "tóxico", respectivamente.

No programa dedicado ao eliminado da semana, os apresentadores pediram para Bissoli colocar placas na bolsa dos participantes que ainda estão no BBB. Algumas placas são boas, outras ruins. Lucas escolheu dar as plaquinhas “explosão de amor” para sua namorada, Eslovênia, “pamonha” para Eliezer e “tóxico” para Gustavo.

Na vez da plaquinha “Nota de 3 reais”, para adjetivar alguém falso, Lucas escolheu Arthur Aguiar. “Falsidade é uma coisa muito forte, mas pelo vídeo que eu acabei de ver, como eu falei às vezes a gente esquece algumas coisas e como ele [Arthur] falou com muita certeza, eu acabei desconfiado do que eu tinha escutado, mas com o vídeo é bem claro”, justificou o estudante de medicina.