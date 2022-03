Paulo André pontuou que não está no programa para mudar a história de Eslô - Reprodução / Globoplay

Paulo André pontuou que não está no programa para mudar a história de Eslô

Publicado 29/03/2022 02:07 | Atualizado 29/03/2022 06:52

Rio – O jogo foi realmente de discórdia no parquinho do Big Brother Brasil 22 desta segunda-feira (28). Paulo André e Eslovênia trocaram farpas afiadas sobre a história que os participantes estavam construindo no reality. “Quem é tu (sic), para eu querer entrar na sua história”, disparou o atleta para a modelo.

A briga entre os dois começou em outro jogo da discórdia, há algumas semanas, quando Eslô colocou Paulo André como figurante na sua história. Durante a última prova do anjo, o esportista lembrou-se dessa crítica ao dar o monstro para Eslovênia, e novamente durante a dinâmica dessa semana a tal “história” voltou à tona.

Paulo André pontuou que não está no programa para mudar a história de Eslô, mas sim para fazer a diferença na participação dos seus aliados. “Eu quero mudar na história do DG que é meu parceiro, do Scooby que é meu parceiro, do Arthur que é meu parceiro. É nessa história que eu quero mudar e que eu tenho certeza que eu fiz a diferença”, afirmou o corredor.

