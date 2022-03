Câmera congela, focando o rosto de Arthur Aguiar, seguido pela clássica risada de Mr. Catra - Reprodução / Globoplay

Câmera congela, focando o rosto de Arthur Aguiar, seguido pela clássica risada de Mr. CatraReprodução / Globoplay

Publicado 30/03/2022 03:05 | Atualizado 30/03/2022 03:05

Rio – A edição desta terça-feira (29) do Big Brother Brasil 22 mexeu com os ânimos dos internautas. Arthur Aguiar, um dos favoritos do público atualmente, “ganhou” um VT exclusivo que dividiu opiniões nas redes sociais. As imagens mostraram algumas vezes que o brother se contradisse em alguns posicionamentos no decorrer do reality.

Em uma das cenas, a música “Adultério”, do cantor Mr. Catra é usada como trilha sonora. O funk, conhecido como “proibidão”, chamou a atenção do público que assimilou ser uma indireta para as polêmicas traições de Arthur Aguiar em seu casamento com Maíra Cardi.

“O que a gente não acha que não vai dar conta a gente não combina, mano”, a cena começa com as palavras do ator, que cobrava Paulo André e Pedro Scooby sobre o comprometimento dos amigos. Logo em seguida PA retruca: “Lá fora você é assim?” e a câmera congela, focando o rosto de Arthur Aguiar, seguido pela clássica risada de Mr. Catra.

A esquete foi montada com uma pegada humorística, contudo os fãs do ex-Rebelde acusaram a Rede Globo de estar fazendo “jogo sujo” para atacar Arthur. Outros internautas, no entanto, apontaram a criatividade dos editores em colocar a música como pano de fundo para a história.

a edição debochando do Arthur e colocando música de “vai rolar um adultério” kkkkkkkkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/07kkxlSpbE — aranha (@fofocaranha) March 30, 2022

A pessoa que meteu adultério do Catra no VT do Arthur merece um aumento!!! — saia das redes (@saiadasredes) March 30, 2022

Não vou ser hipócrita, eu gosto e torço pro Arthur.



Mas isso não impede de dizer que hoje o vt da Globo foi baixo nível.



Música de adultério do catra, pergunta da Sabrina no domingao sobre ele ter comido gente fora da casa.



Achei bem desnecessário. #BBB22 — Carlos Almeida (Cadu) (@KduFjv) March 30, 2022

O Arthur Aguiar falando de sempre honrar o que promete. O PA manda "Lá fora você é assim". E entra "Adultério", do MC Catra



Se isso não é arte, não sei o que é #BBB22 — Walter Felix (@walteerfelix) March 30, 2022

Muito bem globo, colocar a musica do mister catra - adulterio na edicao pra queimar o arthur. Ta certinho neh ????



VOCES SAO SUJOS — M P. /// YZY ERA (@mpobad) March 30, 2022