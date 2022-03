Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022AFP

Publicado 31/03/2022 03:16

EUA – Chris Rock apareceu em público pela primeira vez desde o último domingo (27), quando levou um tapa no rosto de Will Smith durante a cerimônia de premiação do Oscar . Rock retornou aos palcos nesta quarta-feira (30) para sua turnê de stand-up. De acordo com a CNN, o ator foi ovacionado pelo seu público nos dois shows que realizou.

“Como foi o seu fim de semana?” Ele começou, para a risada da audiência. “Eu não tenho muito que falar sobre o que aconteceu, então se vocês vieram para ouvir sobre aquilo, eu tinha todo um show preparado antes desse fim de semana. E ainda estou processando o que aconteceu”, seguiu Rock.

O comediante continuou sua performance e afirmou que falaria sobre o ocorrido no Oscar em algum momento. Chris afirmou, contudo, não ter falado com Will Smith e com nenhuma outra pessoa sobre a agressão.