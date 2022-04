Arthur Aguiar chega no quarto secreto do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 07/04/2022 07:00

Rio - Uma das dinâmicas favoritas do público que acompanha o “Big Brother Brasil” é o paredão falso. Este ano, o escolhido pelos telespectadores para acompanhar tudo em um quarto secreto foi o ator Arthur Aguiar, que foi “eliminado” na berlinda de terça-feira contra Eliezer, Linn da Quebrada e Gustavo Marsengo. Hoje, após passar 36 horas assistindo de camarote tudo que os brothers faziam, Arthur deve voltar à casa mais vigiada do Brasil e provocar uma verdadeira reviravolta no jogo.

Mas, o que era pra ser uma grande surpresa, pode não espantar tanto assim seus colegas. Logo depois da falsa eliminação de Arthur, os confinados começaram a especular sobre a possibilidade de o paredão ter sido falso. Jessilane Alves reparou que o avatar do ator não sumiu do quadro tático da academia, como acontece com a figura de todos os eliminados. “O Arthur ainda está lá, gente. O paredão é falso”, gritou a sister horas depois da saída do ator.



Big Boss



Assim que saiu da casa, Arthur foi para um quarto secreto onde encontrou a mesa de controle do “BBB” e teve oportunidade de comandar algumas atividades que impactaram a rotina de seus colegas. Com uma decoração em estilo gamer, o cômodo deu a ele mordomias dignas do grupo VIP.



Arthur também ganhou alguns poderes, como acordar os brothers a qualquer momento, enviar um cooler de bebidas, trancar todos na área externa ou na parte interna da casa e mandar todo mundo para a xepa. A primeira ação do ator foi mandar bons drinques para os amigos. A intenção dele era que eles ficassem “alegres”, começassem a falar bastante e assim escutar o que todos estavam pensando de sua eliminação.



O ator também já mandou todos ficarem presos em casa e cortou a água dos companheiros. Com isso, Pedro Scooby teve que pular na piscina para “tomar banho”. O surfista, inclusive, é um dos que pode ter problemas com o retorno de Arthur. O ator não gostou nadinha de ver o amigo falando que ficou feliz logo após a sua eliminação. “É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído, eu não ia ficar feliz. No dia, com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não”, desabafou Arthur, que pretende conversar com Scooby sobre a situação.



Paulo André foi uma das pessoas que mais sentiram a eliminação de Arthur e, por isso, conquistou a confiança do “pãozinho”, como ele é conhecido nas redes sociais. O integrante do quarto secreto afirmou que só vai compartilhar algumas das coisas que descobriu com o atleta. Para o restante da casa, ele pretende fazer mistério.



Paredões falsos



Todo amante de reality show provavelmente lembra de Ana Paula Renault chegando na casa do “BBB 16” e gritando “Olha elaaaa” para acordar os brothers. O público escolheu a jornalista para protagonizar o paredão falso da 16ª edição e seu retorno foi triunfal. Mais tarde, Ana Paula acabou sendo acusada de agredir um participante e foi expulsa do reality sem levar o prêmio para casa.



No “BBB 17”, a falsa berlinda aconteceu de forma diferente. Emily Araújo foi escolhida pelos próprios colegas para deixar a casa. Eles só não sabiam que ela iria retornar. No final das contas, Emily acabou sendo a grande vencedora da edição e embolsou o prêmio de R$ 1,5 milhão.



Outro retorno icônico de paredão falso foi o protagonizado por Gleici Damasceno, no “BBB 18”. A acreana voltou para a casa usando a frase da personagem Clara, da novela “O Outro Lado do Paraíso”: “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”. Assim como Emily, Gleici também foi a vencedora de sua edição.



No “BBB 19”, a dinâmica do paredão falso foi bem mais simples. Gabi voltou ao programa imediatamente após sua eliminação. Ela ficou presa na despensa, sem direito a assistir seus colegas em um quarto isolado.



Protagonista do paredão falso do “BBB 20”, Carla Diaz deu um show de atuação. Após ficar no quarto secreto ouvindo seus colegas, a atriz retornou para a casa vestida de Dummy. Ela acordou todo mundo e mandou os brothers para o jardim. Na área externa, ela tirou a máscara e a jogou na piscina, surpreendendo os participantes ao revelar sua identidade. A atriz também se ajoelhou no gramado e se declarou para Arthur Picoli. “Arthur Picoli de Conduru, aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?”, perguntou. “Partiu”, respondeu o brother.

Resta saber como será a chegada de Arthur e como ele será recebido pelos colegas nesta quinta-feira...