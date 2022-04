O diretor Boninho avisou que Arthur Aguiar vai voltar para a casa do ’BBB 22’ fantasiado de coelhinho da Páscoa - Reprodução

Publicado 07/04/2022 07:43

Rio - Boninho, diretor do "BBB 22", anunciou na noite desta quarta-feira que Arthur Aguiar vai voltar para a casa do reality show vestido de coelhinho da Páscoa. Esse foi um pedido dos internautas no Twitter, que subiram uma hashtag pedindo a fantasia em referência à Páscoa, que acontece na próxima semana.

"Só vocês a essa hora para inventar Arthur coelhinho.. Não é que a gente conseguiu? Então amanhã ele vai entrar de coelhinho", disse o diretor no Instagram. Arthur Aguiar foi "eliminado" em um paredão falso na quinta-feira e está em um quarto secreto onde pode controlar algumas ações que impactam na rotina de seus colegas. O ator vai voltar ao convívio dos brothers nesta quinta-feira, às 13h.