Jessilane chama Gustavo para dormir no Grunge: ’Lalá não vai gostar’ - Reprodução

Publicado 07/04/2022 08:38

Rio - A manhã desta quinta-feira foi marcada por uma grande confusão na casa do "BBB 22", após Arthur Aguiar, que está no quarto secreto, colocar todo mundo na xepa. Confusos e alcoolizados, os brothers ficaram perambulando pela casa sem entender o que estava acontecendo. Jessilane, então, teve a ideia de todos dormirem juntos no quarto Grunge, como se fosse uma festa do pijama.

Gustavo não gostou da ideia e afirmou que iria dormir no Lollipop. Quando estava se dirigindo ao cômodo, ele foi interrompido por Jessilane. "Gustavo, vamos dormir juntos hoje", disse a sister. "Não", respondeu o rapaz. "Vamos todo mundo dormir no mesmo quarto", insistiu Jessi. "Não, vou dormir com a Lalá", disse Gustavo, fazendo referência a Laís Caldas, que já foi eliminada. "Vem pro Grunge", continuou Jessi. "A Lalá não vai gostar", disparou Gustavo.

Ao voltar para o quarto Grunge, Gustavo reclamou da bagunça dos colegas de confinamento. "Só tem louco nessa casa. Ainda bem que, daqui a 20 dias, vou estar longe de vocês!", finalizou.