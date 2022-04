Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI e deve passar por ressonância para verificar lesão na coluna - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI e deve passar por ressonância para verificar lesão na colunaReprodução/Instagram

Publicado 07/04/2022 08:13

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi vai passar por uma ressonância nesta quinta-feira para avaliar se as lesões na coluna também precisam de procedimento cirúrgico. Ainda nesta quinta, Rodrigo será submetido a uma cirurgia para a colocação de uma haste na perna direita.

fotogaleria

"Não se sabe se pegou medula ou não, mas muito provavelmente não. Ele está com os movimentos do corpo, ele está com movimentos não involuntários. Porque ele se coça, ele aperta a sua mão, ele tem força até, ele mexe a perna. Às vezes, ele quer arrancar alguma coisa porque está incomodando. Então, não são movimentos involuntários", disse Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, ao "Jornal Nacional". Ele também ressaltou os sinais de evolução do ex-BBB.

"Ontem, ele abriu um dos olhos, ele parece que ficou consciente, mais ou menos por uns cinco minutos. Ele respondeu à médica que perguntou se ele estava ouvindo, ele balançou a cabeça positivamente. Então, em menos de uma semana, pelo trauma, a recuperação dele tem sido muito boa", completou Diogo, que revelou ter contado para Rodrigo que seu filho, Luca, vai nascer em breve e ele será titio.

"Eu falei pra ele: 'você vai me ajudar a ser uma família, vai me ajudar a trocar fralda, vamos no Morumbi com ele?' Ele apertou muito a minha mão, se mexeu muito. Mexeu o tronco, mexeu perna. Foi muito emocionante para mim. Ele está ainda em estado grave, delicado, porém ele está muito melhor. A gente vai sair dessa", afirmou.

Relembre

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro por volta das 3h da última quinta-feira, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele voltava em um carro de aplicativo do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Morumbi. O veículo se chocou com a traseira de um caminhão e Rodrigo sofreu um traumatismo craniano. O motorista afirmou na ocasião que pode ter cochilado. Kaique Reis prestou depoimento na delegacia na última terça-feira.